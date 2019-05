Karol Lucero le respondió a usuario de Instagram que lo acusó de 'ganar plata sin trabajar'

Karol Lucero tuvo un particular encontrón con uno de sus seguidores de Instagram, luego de que éste lo criticara en una fotografía en la que promocionaba un descuento para Adidas, marca deportiva de la que es rostro.

El usuario, identificado como Cristian Krumel, acusó al comunicador de ganar plata sin trabajar, señalando que es "¡un payaso enano en la TV! Otro más que se está forrando en plata sin trabajar. Qué injusta es la vida, yo igual tengo un muy buen sueldo, pero me saqué la cresta estudiando y ahora trabajando, cosa que estos payasos no saben".

Tras el malintencionado comentario, varios de los fanáticos del expokemon comenzaron a defenderlo, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el mismo Karol decidió responderle.

"¿Es necesaria la ofensa? Típico mediocre que piensa que las cosas son fáciles; también estudié, tuve que esperar y saber aprovechar muchas oportunidades; trabajar 16 horas al día. Me ha costado solo 13 años y 102 días hacerme conocido de la noche a la mañana", dijo molesto Lucero.

Sin embargo, el desconocido volvió a comentar la publicación, esta vez señalando que lo que él ha logrado, es gracias a su trabajo. A esto, el panelista de Mucho Gusto contestó: "Si el éxito lo traduces en dinero no entiendes la vida; yo no me siento exitoso por lo que gano o por lo que tengo; solo es una consecuencia de mi trabajo y lo que hago me hace feliz. Disfruta de tu esposa e hija; esa es la vida misma que estarán contigo con o sin dinero. Ese es tu Mayor éxito! No pierdas el tiempo fijándote en la vida de los demás. (PUNTO FINAL)".