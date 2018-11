Karol Lucero generó debate en redes sociales por publicación del Día Internacional del Hombre

Este 19 de noviembre se celebró el Día Internacional del Hombre, una fecha muy poco conocida a nivel mundial que busca promover la igualdad de género y destacar a los hombres del mundo.

En esa línea, Karol Lucero se refirió al tema a través de Twitter, recibiendo varios mensajes de sus seguidores, quienes se manifestaron indignados por la publicación.

El comunicador escribió: "A mí nadie me dio un abrazo de feliz día internacional del hombre, y yo para el día de la mujer siempre doy al menos una rosa".

Una vez publicado su mensaje, se generó una gran controversia entre sus seguidoras y seguidores quienes sostuvieron que esta fecha no tiene por qué ser una en donde se entreguen regalos, sino que se trata de crear conciencia.

Algunos de los comentarios que recibió el joven fueron: "El día de la mujer no es una excusa para que andes haciéndote el lindo"; "Claramente no entendiste nada si para día de la mujer andas regalando abrazos" y "Mi papá siempre dice que no hay que hacer las cosas esperando algo a cambio, así que tu tuit es bien ridículo", entre otros.

Posteriormente, el joven eliminó la publicación de Twitter y en Instagram la subió con la frase "A mi nadie me dio un abrazo de feliz #DiaInternacionaldelhombre".