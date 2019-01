Karol G y Anuel AA explicaron qué harán con sus tatuajes si es que algún día terminan

Anuel AA y Karol G son la pareja del momento y así lo han demostrado con cada publicación que realizan en sus redes sociales.

Tanto así que quisieron tatuarse el nombre del otro en su muñeca y mano, pero lo que más llamó la atención fue el tatuaje con el que el reggaetonero inmortalizó su relación con la intérprete de "Créeme": se tatuó la cara de ambos en la espalda.

Ahora, la pareja se encuentra promocionando su tour Culpables que los traerá a Chile, contexto en el que respondieron a la constante pregunta que le han hecho en el último tiempo: "¿Qué pasará con los tatuajes si algún día terminan?".

Frente a esto, Anuel respondió que "si me lo puse ahí es por algo", mientras que la colombiana reconoció a Univisión que su noviazgo podría no ser para siempre, pero que eso no influye en llevar un tatuaje de la persona que amaste.

"Las personas que estamos tatuadas explicamos que el cuerpo es como un diario. De cierta manera, si está ahí, es porque fue muy importante y porque uno no tiene de qué arrepentirse si le importó mucho", aclaró.

"Si ustedes supieran todo lo que hace Karol por mí, por eso estoy muy agradecido", agregó Anuel.