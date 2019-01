Karol G defendió a Anuel AA por el polémico tatuaje que se realizó

Karol G salió en defensa del polémico tatuaje que se realizó su novio, Anuel AA, el que llamó la atención de los fanáticos de los reggaetoneros por lo apresurado de la decisión.

Esto porque el intérprete de "Hipócrita" subió un video donde muestra cómo se tatúa en toda la espalda su rostro y el de la colombiana, generando diversas opiniones en redes sociales.

Fueron tantas las críticas que la cantante tuvo que referirse al tema a través de un video en Instagram, señalando "que si se hizo, que si no se hizo, que se tatuó, que por qué o por qué no, que si era privada, que si era pública, que cómo debería ser. La verdad, el video de 'Secreto', porque me voy a dar los créditos, la iniciativa de que fuera así fue mía, es simplemente para darle un poquito al mundo de otra cosa, de amor y de algo verdadero".

"(…) Ese video es la muestra de que el amor puede cambiar muchas cosas... Disfrútenlo. Dejen de criticar, consigan más bien alguien con quien vivir algo especial", concluyó.