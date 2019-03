Karol G confesó la verdad sobre la supuesta agresión de Anuel AA

Hace unas semanas, se difundió un video en redes sociales donde quedadaba en evidencia la supuesta agresión de Anuel AA hacia su pareja, Karol G.

En el registro supuestamente se ve al intérprete de "Amanece" actuando de manera violenta hacia su pareja, donde incluso muchos aseguran que le golpea el rosto.

A semanas de la polémica, fue la colombiana quien aclaró la situación y señaló, al ser consultada sobre si era víctima de violencia doméstica, que "trato de no ponerle atención a ese tipo de cosas, yo sé en lo que estoy, yo sé lo que estoy viviendo, como mujer que me auto respeto y que mi hombre como tal me respeta (…) Y eso me deja tranquila".