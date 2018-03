Karla Constant: Mucha gente me ha insultado por la salida de Kathy Salosny

En conversación con Las Últimas Noticias, Karla Constant profundizó en lo que ha debido tolerar tras la salida de Katherine Salosny del Mucho Gusto, puesto que varios usuarios en redes sociales la han sindicado como la responsable del adiós de la integrante del matinal.



En el diario, la relacionadora pública aseveró que "mucha gente me ha insultado y para mí ha sido difícil porque lo encuentro injusto. No creo merecer las cosas que se han dicho o se escriben: Me han dicho de todo, desde garabatos, hasta cosas feas relacionadas con mis hijos. Yo entiendo que haya mucha gente que extrañe a la Kathy o que no estuvo de acuerdo con su salida. Pero eso no tiene nada que ver conmigo".



Constant añadió que de su parte no hizo nada para que Salosny no continuará y que entiende cuando hay cuestionamientos por su trabajo, pero que no ocurre lo mismo cuando hay insultos de por medio.



"Creo que está mal y que debería haber un mayor control en redes sociales. Dejé de publicar hartos días en el Instagram, porque había gente que ocupaba mis fotos para insultar", recordó.