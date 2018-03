Karla Constant llora en pantalla: "Para mí este último tiempo ha sido muy difícil"

La conductora de "Mucho Gusto", Karla Constant, hizo uso de su espacio en el día de la felicidad para hablarle a todos los trols de Internet que la insultan en su cuenta de Instagram, donde suele subir fotos de sus hijos.

"Para mí este último tiempo ha sido muy difícil", admitió, calificándolo como "muy fuerte, ha sido muy intenso", y que buscaba "compartir con la gente que ve el programa, un sentimiento: me ha dado mucha pena recibir malos comentarios".

Así, sentada al lado de una imagen esperando a uno de sus hijos y con el otro besando su vientre, comenzó a llorar. "Quiero compartir porque yo siento de lo más profundo de mi que soy muy buena persona", expresó.

"Quiero decirle a esa gente que de repente escribe cosas malas, pero malas, con malas palabras, que yo les deseo amor", añadió, indicando que lo que más le ha dolido ha sido que "hubo gente que escribió cosas malas en las fotos de mis hijos".

Además, Constant afirmó que va a "seguir trabajando acá con el profesionalismo, con el cariño y la alegría. No he bajado los hombros", reflexionó, indicando que no quiere "cambiar la opinión de usted que está en la casa, tal vez no le gusta que yo esté aquí. Pero un respeto, porque yo lo hago con el corazón", pidió.