Karen Bejarano y su salida de TVN: 'Las cosas pasan por algo y en el momento que tienen que pasar'

Han pasado tres meses desde la conflictiva salida de Karen Bejarano de TVN y, hasta el momento, las verdaderas razones aún son desconocidas.

Sin embargo, en Intrusos de La Red, la comunicadora señaló que durante "este tiempo me centré en estar tranquila con mi hijo, disfrutando de sus vacaciones. Primera vez en 12 años que tengo la oportunidad de compartir con él durante sus vacaciones de verano, así que rico, ha sido de harto regaloneo".

Durante la entrevista, la reportera le preguntó sobre la verdadera razón de su salida de la señal estatal, a lo que Karen respondió que "las cosas que pasan en el trabajo nunca las he hablado. Son códigos que mantengo. Las cosas no se dieron y yo decidí salir, pero no hay una explicación que yo tenga que darle a nadie. Lo más lógico es que uno sea consecuente con lo que piensa y lo que hace, aunque hayan pasado tres meses o un año"

En esa línea, la exchica Mekano aseguró que mantiene una buena relación con gran parte de sus excompañeros de Muy Buenos Días, particularmente con María Luisa Godoy: "Obviamente hay cariño. No sé si se puede hablar de amistad, pero sí con la Mari yo sigo hablando. Le tengo un cariño entrañable; ella es una mujer muy generosa y de quien aprendí muchísimo el año y medio que trabajé ahí".

Respecto a Nacho Gutiérrez, con quien protagonizó una discusión días antes de su salida, comentó que "no hay ningún rencor ni odio hacia ninguno de ellos. No soy una persona rencorosa en ningún sentido. He trabajado en todos los canales, y me llevo los mejores recuerdos. Agradezco poder aprender de las experiencias que tuve".

Finalmente, expresó que "las cosas pasan por algo, y en el momento que tienen que pasar. Sí, me hizo muy bien estar con mi hijo y mi familia, tener tiempo para mí y para replantearme muchas cosas".

"Siempre hay proyectos, pero estoy tomándomelo con harto relajo. Llevaba años sin parar y era un buen momento para hacerlo. También hay una idea de retomar la música, que la gente me lo pide hace varios años", agregó.