Karen Bejarano defiende a los piropos: "Si me dicen algo bonito, cómo me podría molestar"

En el marco de la discusión acerca de los piropos, la integrante del matinal de TVN, Karen Bejarano, salió en defensa de los halagos inteligentes, indicando que no siempre es acoso cuando una persona te da un cumplido.



"Hay algunos que son bonitos, cómo podrían ser malos. Tampoco es que me gusten o que los busque, pero si me dicen algo bonito, cómo me podría molestar", dijo a Las Últimas Noticias.



La exintegrante de Mekano sostuvo que en cuanto al respeto "el límite lo pone cada uno. Ese es el gran dilema. No a todas las mujeres les gustan los piropos. Creo que cuando la frase tiene connotación sexual, un tono más fuerte y no existe confianza, deja de ser un piropo y para mí empieza a ser una agresión. Hay que diferenciar los piropos de las faltas de respeto".



Bejarano llamó a que los hombres sean respetuosos y que apelen a la cordura a la hora de decir un cumplido a una persona.



"Los hombres no deberían dejar de preguntar o de tratar de conquistar a una mujer, el problema es cuando son cargantes o simplemente uno no quiere nada y ellos insisten. El problema central acá es que los hombres deben darse cuenta cuándo pueden jugar. Esto es igual que el fútbol: Si te dan el pase, todo bien, pero si no, sigue jugando en otro lado. No puedes obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Pero si me dicen algo bonito con respeto, lo agradezco, por qué no hacerlo", afirmó.