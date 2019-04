Karen Bejarano confesó que tuvo bulimia durante un año mientras estaba en Mekano

Esta semana, Karen Bejarano asistió al matinal de Chilevisión para hablar sobre sus nuevos proyectos fuera de la televisión; sin embargo, fue una íntima revelación la que sorprendió a todos los panelistas del espacio.

Y es que la comunicadora contó que cuando fue miembro de Mekano, extinto programa de Mega, tuvo bulimia durante un año y que nadie se dio cuenta de su trastorno alimenticio.

En esa línea, Karen comenzó a contar que "cuando los papás tienen tiempo de hablar con sus hijos y saber cómo están, es súper valioso. Yo tuve bulimia un año y yo no dije nada".

"Yo trabajaba en Mekano, estaba todo el día haciendo nota y bailando. Yo llegué con un peso súper normal a mi estatura y edad, pero al lado yo tenía puras Barbies y era cómo compito con ellas. A mí me gustaba bailar y lo hacíamos harto, pero no era deportista. Ahora lo hago y me gusta, pero en este tiempo no", agregó.

Contexto en el que manifestó que su madre fue quien se dio cuenta de su trastorno: "empecé a bajar de peso y mi mamá lo empezó a encontrar raro, yo le decía te morí lo que bailo y hago cosas todo el día. Mi mamá comenzó a poner ojo los fines de semana que era cuando me veía. Encontraba que iba mucho al baño, entonces ahí me tocó la puerta y me vio llorando", dijo.

"Ahí yo me quebré porque estaba mal y no quería pedir ayuda porque me daba vergüenza, porque me sentía culpable. Sentía que iba a perder la confianza de mi mamá", concluyó.