Kanye West visitó la Casa Blanca: "Trump es un héroe"

El rapero Kanye West visitó la Casa Blanca y ofreció un discurso sobre Donald Trump, Estados Unidos, Corea del Norte, el racismo y lo que llamó la "energía masculina". Las cámaras de televisión recogieron las palabras del músico, quien entre otras cosas dijo que se veía como candidato a la presidencia pero no antes de 2024, porque hasta entonces quiere al republicano al mando del país y lo llamó "héroe".

Trump recibió a una de las pocas celebridades que lo adora, y que llegó con la gorra roja del lema "Make America great again". West aseguró que le daba "poder" como si fuera "una capa de Superman". El músico relató que "mis padres se separaron, así que no tuve mucha energía masculina en mi casa. Además, estoy casado con alguien (Kim Kardasian) cuya familia no tiene mucha energía masculina, aunque es estupenda".

"La gente cree que por ser negro tengo que ser demócrata", rechazó el rapero, agregando que "Trump está en su viaje de héroe ahora mismo. Puede que no pensara que tendría a un loco hijoputa como yo". Luego alabó la gestión internacional, recalcando que "me gusta Corea del Norte", ante lo que el presidente intervino: "Estamos teniendo diálogo". West insistió con: "Día uno, uno de los mayores problemas, solucionado".



