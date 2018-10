Kanye West se aleja de la política: "He sido utilizado para difundir mensajes en los que no creo"

El rapero Kanye West recurrió a las redes sociales para comunicar que se distanciará de la política contingente para enfocarse en su trabajo creativo, luego de numerosos y polémicos coqueteos mediáticos con el Presidente estadounidense Donald Trump.

"Mis ojos ahora están abiertos y me he dado cuenta que he sido utilizado para difundir mensajes en los que no creo. Me distanciaré de la política para enfocarme completamente en ser creativo", señaló el músico en su cuenta de Twitter.

West aseveró que apoya una reforma al sistema carcelario, a leyes que limiten el acceso a las armas de fuego, y que "creo en el amor y compasión por personas que buscan asilo y padres que pelean para proteger a sus hijos de la violencia y la guerra".

Además, comentó que nunca ha querido ser asociado al llamado "Blexit", la iniciativa conservadora para que los afroamericanos abandonen el Partido Demócrata y voten por los Republicanos.

I support creating jobs and opportunities for people who need them the most, I support prison reform, I support common-sense gun laws that will make our world safer. — ye (@kanyewest) 30 de octubre de 2018

I support those who risk their lives to serve and protect us and I support holding people who misuse their power accountable.



I believe in love and compassion for people seeking asylum and parents who are fighting to protect their children from violence and war. — ye (@kanyewest) 30 de octubre de 2018

I would like to thank my family, loved ones, and community for supporting my ACTUAL beliefs and my vision for a better world. — ye (@kanyewest) 30 de octubre de 2018

I introduced Candace to the person who made the logo and they didn’t want their name on it so she used mine. I never wanted any association with Blexit. I have nothing to do with it. — ye (@kanyewest) 30 de octubre de 2018