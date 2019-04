'Kanela' fue demandado por paternidad: 'La fama te lleva a lugares que no te gustaría conocer'

Héctor Muñoz, más conocido como "Kanela" de Noche de Brujas, enfrenta una demanda de parternidad de la que recientemente fue notificado.

En conversación con La Cuarta, el vocalista de la banda tropical habló sobre su rol de padre con Bastián y Felipe, sus hijos reconocidos, asegurando que "ser padre fue algo que me tomó por sorpresa cuando era muy joven. Para mi hijo mayor (Bastián) tuve que trabajar en muchas cosas: cadenas de comida rápida, tiendas comerciales y hasta de corpóreo en cumpleaños. Eso lo equilibraba con mi vida de estudiante y mis ganas de ser cantante, pero todo valía la pena con tal de apoyarlo en su crecimiento".

En ese contexto, fue consultado sobre la demanda de paternidad de la que fue notificado, comentando que "la fama te lleva a lugares que no te gustaría conocer. A veces haces cosas incorrectas y no piensas en nada, ni en tu familia. Estás rodeado de gente, todos te quieren, pero a veces te sientes solo y con tus acciones terminas dañando a las personas que amas".

Sobre si afrontará o no esta demanda, el cantante aseguró que sí lo hará, además de explicar que "en todos estos años de 'circo' pudieron pasarme cosas realmente graves: me sentiría muy triste, por ejemplo, si me hubiesen dicho 'Kanela, mataste a alguien', 'robaste', 'estafaste'… o que alguien llamara a mi mamá o a mi mujer y les dijera 'Héctor está muerto'".

"Todo eso pudo pasar, quién sabe… Pero me están diciendo que probablemente seré padre, y eso para mí siempre será un gran regalo, una bendición", agregó.

"Si ese hijo es mío, quiero que sepa que tiene un padre que va a dar todo de él para que sea feliz en la vida, que lo va a querer, como lo hago con mis hijos. Es lo mínimo. Si soy el papá, lo voy a asumir desde el primer momento en que eso se confirme, y lo haré de corazón", expresó.

Además, contó que su familia le pidió que "dé la cara", ya que un "hijo es algo de lo que uno nunca podría renegar, menos quitarle a un niño la posibilidad de que sepa quién es su papá".