Justin Timberlake confesó que escribió triste canción para Britney Spears

Hace unos días Justin Timberlake lanzó su libro autobiográfico llamado Hindsight: And All the Things I Can't See in Front of Me, donde revela algunos detalles de su vida privada que muchos querían conocer.

Uno de los aspectos que más se quería saber, era a quién le dedicó su gran éxito "Cry me a River", revelando que fue para Britney Spears con quien tuvo una relación de cuatro años.

En el texto expresa lo triste que fue su quiebre con la "princesa del pop", confesando además que sintió tantas cosas tras la ruptura que escribió la canción en un tiempo de dos horas.

"Me han despreciado. He estado enojado. Los sentimientos que tenía eran tan fuertes que tuve que escribirlo", indició sobre la supuesta de Spears que queda retratada en la canción.

"Traduje mis sentimientos a una forma en que las personas pudieran escuchar y con suerte relacionarme con ellos. La gente me escuchó y lo entendió porque todos hemos estado allí", agregó sobre la composición de la balada que se lanzó el mismo año que terminaron su romance.

En el libro también cuenta que conoció a su actual esposa, Jessica Biel, en una fiesta donde apenas hablaron, sintiéndose mal porque no pudo sacarla de su cabeza. "Estaba tan arrepentido de no pedirle su número telefónico", escribió.