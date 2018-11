Justin Bieber se hizo un pequeño tatuaje en la cara

Justin Bieber se realizó un tatuaje junto a su esposa Hailey Baldwin, el que ha mantenido oculto aun cuando se lo hizo en un lugar totalmente visible: el rostro.

Quien reveló esta nueva pieza en el cuerpo del cantante fue Bang Bang, reconocido tatuador de celebridades, también conocido como Keith McCurdy. Según le dijo a Page Six: "Los dos se hicieron un tatuaje. El tatuaje de Justin está en su cara, y no he visto ninguna foto de él, por lo que está haciendo un buen trabajo de esconderlo".

También reveló que el diseño "es muy delgado y delicado. No es un tatuaje tradicional para parejas", añadiendo que se ubica arriba de la ceja de Justin y consiste en pequeñas palabras.

McCurdy no compartió el momento en que la pareja se hizo estos matching tattoos, y algunas fanáticas del canadiense sospechan que podría ser una marca sobre la frente de Bieber que se le vio en julio.