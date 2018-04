Justin Bieber bailó al ritmo de la cumbia en Coachella

Justin Bieber fue captado bailando cumbia durante la presentación de la banda mexicana Los Ángeles Azules, quienes sorprendieron en el festival de música Coachella.

Así lo dejó ver la agrupación a través de su cuenta de Twitter, donde publicaron un video en el que se ve al intérprete de "What do you mean?" bailar al ritmo de "La cumbia del infinito", sin camiseta y unos pequeños shorts.

"Qué bueno que te gustó @justinbieber!!!", escribió el grupo mexicano en su cuenta.