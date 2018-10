Junior Playboy desató las risas en Twitter al revelar su "experiencia paranormal"

En el último capítulo emitido de Mentiras Verdaderas de La Red, Junior Playboy reveló que lleva un tiempo viviendo una curiosa experiencia paranormal que provocó las risas de los usuarios de Twitter.

"Me sigue una mujer. De repente me concentro, y la veo, no la cara, pero el traje, con un vestido largo. Es un ángel para mí", señaló sobre la presencia que se le aparece mientras se baña.

Según lo dicho por el exchico reality, esta "mujer fantasma" lo "ama con su espíritu". "Hace un par de meses comencé a sentirla en la casa. Yo no sé lo que quiere (…) Yo sentía que alguien me estaba mirando", comentó.

Su historia dejó estupefactos a los otros invitados del programa, Pablo Mackenna y Karen Doggenweiler, quienes no lograron tomar en serio su fantasmal relato.

En esa línea, Playboy agregó que lo seguía otra presencia, pero que esta era maligna: "Es un gallo grande, poderoso, usa el sombrero de copa. Se alimenta de mi miedo. Es imponente y se presenta con ropa antigua, debe llevar unos 200 años muerto", aclaró.

Los televidentes expresaron vía Twitter que fue imposible tomar en serio la experiencia de Junior, aunque destacaron que su relato les sacó varias carcajadas.

Dormiré feliz y relajada después de tanto reir, imposible dejar de ver 🙈#juniorPlayboyMV — pilar andrea (@pilarandreaa) 10 de octubre de 2018

Se supone que debería tener miedo con el tema pero estoy cagao de la risa 😂😂😂 #MentirasVerdaderas #juniorplayboymv — Ernesto von liechtenstein (@ErnestoBunkers) 10 de octubre de 2018

#juniorPlayboymv wajajaja desquiciada por que no pueden estar conmigo 😂😂😂 — C r y s t a L 🍁 (@CrystaaaLita) 10 de octubre de 2018

Solo junior puede tener un triángulo amoroso con 2 entes #juniorplayboymv — Adiestrador_CE (@Adiestrador__CE) 10 de octubre de 2018