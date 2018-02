Junior Playboy compartió tierna imagen de cuando era niño

Una tierna imagen de cuando era niño subió a sus redes sociales el popular José Luis Concha, más conocido como Junior Playboy.



En la fotografía, el otrora integrante de varios programas del tipo reality show aparece junto a su madre, en una postal que fue acompañada de un curioso mensaje.



"Puede cambiar el color, el tamaño, hasta las ideas, pero lo que jamás canbia es el corazón y sus ojos una mirada humilde llena de sueño siempre me atrayeron las luces desde muy pequeño, debe ser porque soy ser de luz. Le temo a la oscuridad por eso me descartuché para no tener que dormir solo en mi vida", sostuvo.