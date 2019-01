Junior Playboy anunció que iniciará su carrera política

Junior Playboy sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que "decretó" que iniciará sus trabajos en la política, porque quiere "cumplir las expectativas de los ciudadanos chilenos".

En un extenso mensaje, el exchico reality escribió: "Siempre a Sido mi anelo compartir con la gente y que se cumplan las promesas.es por eso que yo daré a inicio a trabajar independiente en la política .sé que la gente ya no cree en ellos,por lo mismo soy la esperanza del pueblo chileno a ser el puerta por puerta mi intención es trabajar con los niños y gente de Latercera edad aque se le cumplan sus espectativas de ciudadano chileno (sic)".

"Solo les prometo que no se mentir y menos engañar y no le muestro una sonrisa perfecta al contrario sin risitas y más hechos que es lo que la gente necesita e decidido dejar las estupideces por la seriedad que mi gente chilenos necesitan no me rendiré y no me detendré aunque parezca difícil", agregó

También les habló a aquellos que no estén de acuerdo con su participación en la política, asegurando que "para los retractores les digo que si boy a dar la pelea en la política para ser un chile más grande de lo que es hoy por hoy mi nombre es :José Luis concha barrios y estaré al pendiente de mi gente no quiero solo demostrar sino hacerlo por todo lo que veo hoy las injusticias,el aprobechamiento,las leyes fantasmas (sic)".

"Es el momento de parar con el circo i darle de una buena vez respuesta a toda esa gente que boto y confío sus intereses y bienestar .,madurar a Sido específico en esta gran decisión vamos chile decretado hoy 03/01/2019 (sic)", finalizó.



