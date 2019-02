Julio Milostich sobre el alargue de Verdades Ocultas: 'No es que no me guste, me carga'

Verdades Ocultas cumple el próximo 24 de febrero 1 año y 7 meses, cosa que no tiene muy contento a Julio Milostich, quien interpretó hace algún tiempo a Pedro Mackenna, padre biológico de Rocío y Agustina en la ficción.

En conversación con La Tercera, el actor manifestó su molestia contra el alargue de la producción, asegurando que "no es que no me guste, me carga".

Para ahondar en el tema explicó que "si pasas una semana sin ver la teleserie, y la retomas, verás que no te has perdido nada". "Yo prefiero los 100 capítulos bien apretaditos, contando una historia potente", agregó.

"Los rostros de los actores se desgastan después de un año y medio. Los actores ya no saben de dónde sacar energías o capacidad de sorprenderse. Es raro. Desde el punto de vista actoral es muy agotador, y para la gente también", comentó al medio.

En esa línea, indicó que "no me gusta tanto tiempo un rostro haciendo lo mismo, y una persona viendo la misma historia. Y todo esto es por razones netamente económicas. No sé qué experimento será, pero me da pudor".

Recordemos que Milostich se unió a Canal 13 para protagonizar la nueva nocturna de la señal, que sucederá a Pacto de Sangre. Respecto a su nuevo personaje, Julio contó que será "un terrateniente con características fuertes, pero no tan brutales como las de El señor de la Querencia. Es una persona que esconde muchas cosas, es un seductor, tiene secretos y una relación amorosa muy fuerte".