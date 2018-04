Julio César Rodríguez y Marisela Santibañez protagonizaron tenso momento en grabación de Pasapalabra

Un momento que sacó ronchas fue el que se vivió durante la grabación del programa Pasapalabra de Chilevisión, siendo protagonizado por Marisela Santibáñez y Julio César Rodríguez.



De acuerdo a Intrusos, el incidente se generó durante el final, cuando el periodista lanzó un chiste acerca de los políticos tratándolos de "ratas", lo que no simpatizó a la diputada del PRO.



"Yo le dije que a mí no me van a tratar así porque soy diputada de la República", justificó Santibáñez, quien conversó con el espacio de farándula.



Vale decir que la disputa no pasó a mayores, puesto que la diputada se disculpó ante Julián Elfenbein, animador del programa.