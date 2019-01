Julio César Rodríguez contó cómo llegó a su debut en el matinal de CHV

Julio César Rodríguez se refirió a su primer día laboral de 2019, donde debutó como el nuevo conductor de La Mañana de CHV.

En conversación con La Cuarta, el comunicador contó que "el fin de semana estuve en la playa y por los tacos llegué a mi casa como a las 3:30 de la mañana, así que dormí como dos horas y ya estaba en pie, pero con el correr de los días me voy a ir ordenando", dijo, asegurando que el sueño no le ganó y entretuvo a los televidentes con su característica personalidad.

Respecto a la conducción del matinal, que antes era animado por Rafael Araneda, expresó que "no me es un gran problema, porque siempre me he levantado a esta hora. Yo voy a dejar a mis hijos al colegio todos los días, pero la diferencia es que lo podía hacer medio dormido. Ahora, habrá que estar enchufado desde tempranito".

Para "funcionar más temprano" J.C. Rodríguez sostuvo -entre risas- que "estoy dejando de ver tele y revisar el celular después de las 10 de la noche, así que ojalá ya no me llamen para ver si hacemos alguna cosita".