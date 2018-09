Julio César Rodríguez a "Pollo" Valdivia: "Tú estás hablando desde tu ego tremendo"

Una tenso momento se vivió este lunes en el Síganme los buenos, programa conducido por Julio César Rodríguez, quien tuvo un duro cara a cara con Juan Carlos "Pollo" Valdivia.

Esto, producto de un accidente de vestuario que sufrió Francisca Undurraga hace cuatro años en el programa Toc Show, animado por Valdivia, el cual la dejó semidesnuda.

La discusión comenzó cuando el "Pollo" habló sobre la situación, señalando que la modelo "quería que esa parte la sacáramos y no poh'; ocurrió en vivo, pasó", comenzó diciendo.

"Lo que pasó, pasó. O sea, desde ese punto de vista, asumo. Puede que me equivoque, pero este negocio, y la televisión en particular, es correr riesgos y asumir que de repente alguien se puede enojar", agregó el rostro de UCV-TV.

Tras ese argumento, el conductor de Primer Plano respondió: "Perdóname que te lo diga, pero ahí tú estás hablando desde tu ego tremendo. Lo que te salió recién es un espejo de un ego que no cabe acá poh'. Tú dices 'yo consideraba que no le iba a afectar'. ¿Cómo? Si ella te estaba diciendo que le afectaba. ¿Cómo es más importante lo que tú consideras que lo que te dice una persona que es lo que siente? No te cacho ahí", enfatizó.

"Somos adultos, somos gente con criterio. Tenemos que saber qué hacemos y qué no hacemos. A veces, la gente dice cosas y se arrepiente, pero están contratados en la televisión precisamente para eso. Todos tienen un brazo armado en un canal de televisión", se defendió el marido de Claudia Conserva.