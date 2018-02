Julio César Rodríguez a Mauricio Correa: "Déjate de echar enemigos, te lo digo de corazón"

Durante la tarde de la última jornada del festival se habló en el programa "Fiebre de Viña" sobre la pelea entre los matinales de Canal 13 y TVN.

Y fue Julio César Rodríguez quien decidió hacerle frente a Mauricio Correa, exdirector de "Bienvenidos".

Es aquí cuando el animador de "Fiebre de Viña" habló sobre un episodio que tuvo con Correa en 2005, año en el cual fue sacado del matinal de TVN, expresando que en la última entrevista dada por el director a La Tercera, éste lo acusaba de culparlo por su despido.

Frente a esto, Rodríguez aclaró que no fue así, y que incluso Mauricio inventó cosas sobre su hijo durante ese tiempo.

"Decía que molestaban a su hijo por las redes sociales, pero en ese tiempo no existían. Además, yo me fui por la encerrona que me hizo él y Alberto Plaza", afirmó.

"Ese tiempo yo hacía "No podemos vivir sin Viña" con Felipe Camiroaga", declaró, agregando que el episodio y el poco apoyo del fallecido conductor era "una deslealtad de su parte".

A esto se sumó la expareja y colega de Julio César, Francisca García-Huidobro, quien fue testigo de esa situación, debido a que en esa época aún se encontraban juntos.

"Tú estabas más que enojado. Estabas súper dolido", aseguró, a lo que el animador respondió "fue una situación en la que me sentí mal".

Ambos conductores afirmaron que Mauricio "tiene muy mala memoria", en donde Julio dedicó además un pequeño consejo.

"Mauricio, déjate de echar enemigos, te lo digo de corazón. Deja de hacer que la gente te tenga que desmentir. Puedes dar una súper buena entrevista con tu talento, valores, con lo que quieres hacer, con toda tu trayectoria. Deja de meter a la gente entremedio", enfatizó.

Tras esto, el panelista de "Fiebre de Viña", Vasco Moulian, adicionó que "no deberíamos darle tribuna", haciendo énfasis a la gran mediatización que se dio por el tema.

"Mauricio, supera a Julio. Lo superé yo y no lo vas a poder superar tú", opinó Fran García-Huidobro.

Agrenado que "él tiene una fascinación, en la que yo creo, "hay que salir del closet". Si quiero algo, lo digo. Yo quiero ser rostro o quiero hacer cámaras, pero no se pueden hacer las dos cosas", concluyó.