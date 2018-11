Juliette Junot en contra de Daniela Aránguiz: Ella está acostumbrada a tener cuernos

Este miércoles, en La Mañana de CHV, Daniela Aránguiz revivió el momento de su famosa frase: "tengo la pura cara de cuica", la que emitió hace siete años a través de una amenazadora conversación telefónica con Juliette Junot.

En su programa, la mujer confesó que "una niña, una señorita, dijo una vez que yo le tenía mala por rumores. Una topletera que le había bailado en la despedida de soltero a mi marido", trato que enfureció a Junot, quien se defendió por contacto telefónico con Intrusos.

En esa línea, la bailarina explicó: "yo a Jorge lo conocí en otra parte y salimos un par de veces, pero nunca fue así como ella se refiere. Por eso, ella está mal enfocada. Parece que el marido no le cuenta la verdad de cómo fueron las cosas. Debiera pedirle explicaciones a él y saber bien la historia antes de seguir haciendo el ridículo hablando de mí".

En relación a la polémica que podría generar esta nueva pelea entre ambas, Juliette señaló que cree que esto no significará una amenaza para el matrimonio de Aránguiz con el Mago Valdivia.

"No va a pasar nada porque ella está acostumbrada a tener cuernos. No va a pasar nada porque yo creo que hay un tema de lucas de por medio y a ella le gusta esa vida. No va a soltar a Jorge así como así porque le gustan los zapatos caros", aclaró.

Además, Juliette Junot envió un claro mensaje a la exbailarina de Mekano, manifestando que lo pasó muy bien con el futbolista, agregando que "no estoy arrepentida para nada. Lo volvería a hacer. Creo que ella quedó pegada. Ya ha pasado el tiempo; que lo supere", concluyó.