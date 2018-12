Juliette Binoche relata que se 'fortaleció' luego de sufrir tres agresiones sexuales

A sus 54 años logra analizar con calma tres traumáticas experiencias que vivió en su infancia, adolescencia y juventud. La actriz Juliette Binoche es capaz de relatar el cómo haber sufrido tres agresiones sexuales la llevaron a construir su vida.

"Para mí no es en absoluto un tema tabú", explica la ganadora del Premio Oscar a la mejor actriz por su labor en la cinta británica The English Patient (1996), sobre los ataques sexuales que la afectaron a los 7, 18 y 21 años.

La artista francesa cuenta que "cuando me ocurrió el primero, ya hablé de ello con mi madre. Primero hablé con una amiga y eso creo que me dio fuerzas para hablar con mi madre. Yo estaba aterrada de que ella se lo dijera a alguien".

Binoche explica en una entrevista al Diario El País que un efecto inmediato fue que "empecé a usar siempre pantalón. Y de forma inconsciente empecé a tener una relación mucho más desconfiada con los hombres".

La ganadora del Oscar recalca que "a la vez sufrir esas tres agresiones sexuales me fortaleció porque me enseñó a construir mis propias defensas", pero inmediatamente aclara que "desde luego, es mucho mejor no tener que hacerlo, claro".

La historia de los ataques lo realizó públicamente en octubre de 2017 en el Diario Le Monde, en momentos en que se difundían las denuncias de abuso sexual en contra del productor cinematográfico estadounidense Harvey Weinstein.