Julián Elfenbein y el acoso sexual en la TV: "El tiempo no necesariamente cura las heridas"

El conductor Julián Elfenbein visitó Ciudadano ADN donde conversó con Sandra Zeballos y Eduardo Fuentes acerca de su buen momento televisivo con Pasapalabra en CHV tras el cambio de horario del noticiario central del canal.

"Estábamos asustados como equipo de Pasapalabra porque compite muy bien con Perdona Nuestros Pecados", reconoció el conductor asegurando que de todas maneras "es un riesgo fantástico. La jugada de CHV es extraordinaria desde el punto de vista de la salud pública".

Respecto a la participación de Ariel Levy en Pasapalabra el mismo día que la revista Sábado reveló los abusos de Nicolás López, ambos amigos y frecuentes colaboradores, Elfenbein explicó que no se aludió al tema porque el capítulo estaba grabado.

"El tiempo no necesariamente cura las heridas", dijo el animador respecto a las actrices que han denunciados abusos sexuales, descartando sospechas respecto a que no hayan realizado antes las denuncias: "¿Por qué no se puede? Hay que estar en el minuto cuando una persona en una posición de poder te manipula y te presiona. Todos hemos sufrido acosos, como un jefe muy pesado, alguien que te gritonea, pero en este caso la valentía de estas mujeres y el trabajo de la revista Sábado es muy valioso".

Finalmente respecto a la animación del próximo Festival de Viña del Mar 2019, "de las cartas que hay yo creo que la mejor animadora que existe es la Karen [Doggenweiler]" y "habría que encontrar alguien que pueda combinar con ella". En las opciones de Canal 13 "a Pancho Saavedra lo veo", aseguró Elfenbein.