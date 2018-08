Julián Elfenbein volvió a "Pasapalabra" bailando y bromeando tras superar infarto

En principio, el propio Julián Elfenbein reveló sus sensaciones al volver al set de "Pasapalabra", tras el infarto agudo al miocardio que sufrió el pasado 26 de julio, a través de su cuenta de Instagram.

Allí, indicó que agradecía "como dice Camus, esta bella nueva oportunidad", en alusión a la frase que publicó: "En mitad del invierno, finalmente aprendí que había en mí un verano invencible".

Pero además, Las Últimas Noticias recogió detalles del íntimo recibimiento que le dio el equipo del exitoso programa de Chilevisión en su camarín. "Cuando llegó fue súper emocionante, le hicimos un regalito de parte del equipo y le dijimos que lo habíamos extrañado. Dijo que él hubiera preferido que todo hubiese sido mucho más normal, porque no le quiere dar un cariz tan grave a lo que pasó", detalló Rocío Marín, voz en off del programa.

"Dijo que nos extrañó y lanzó varias tallas, como que le dolía el corazón y si me desmayo me tienen que hacer respiración boca a boca", añadió, señalando que tras la bienvenida, Elfenbein entró a grabar el episodio que podrá verse el próximo 16 de agosto. "Estoy muy contento de estar acá, estoy bien. No tengo ningún problema, muchas gracias a mi equipo, principalmente los quiero, los amo mucho", expresó antes de excusarse. "Ahora tengo que hacer las cosas más lento", confesó antes de empezar a grabar.

Ya en cámara fue un festival de chistes relativos a su emergencia: un juego "no apto para cardiacos", "un rosco de infarto", un olvido justificado "por el anticoagulante", y otro apuro a los participantes porque "tenía cardiólogo".

"Julián tiene un humor bien negro, así que el tema del infarto le sirve para sacar ese lado. Lo importante es que está de vuelta, lo echábamos de menos, echábamos de menos sus tallas", indicó el productor ejecutivo del espacio, Carlos Valencia.

Luego de tres horas, cerró su primera jornada, cuidando su alimentación durante la misma, con té verde y frutos secos. "Por ejemplo, ahora vamos a parar para que almuerce el pollo con ensaladas que pidió. Antes no almorzaba, le daba lata, prefería fumarse un cigarro", declaró su asesora de imagen, Vesna Bocic.