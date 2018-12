Julián Elfenbein sorprendió con su imitación a Freddie Mercury

Un insólito momento se vivó en el último capítulo de Pasapalabra, cuando Julián Elfenbein sorprendió a los invitados y televidentes con su imitación de Freddie Mercury.

La épica situación se vivió en la sección de la "Pista Musical", donde Macarena Tondreau adivinó la canción correspondiente: "We are the Champions" de Queen.

Una vez que respondió, le preguntaron al animador si había ido a ver Bohemian Rhapsody, la vio pic del cantante, respondiendo que no. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para contar que hace un par de años había imitado a Mercury.

Y como no hay primera sin segunda, Elfenbein se dibujó un bigote con plumón, desabrochó su camisa y comenzó a cantar "Bohemian Rhapsody" a todo pulmón y en compañía de los asistentes.

Revisa el momento aquí.