Julián Elfenbein se refirió a su supuesta amistad con participante de 'Pasapalabra'

Julián Elfenbein se refirió a las críticas que recibió por la supuesta amistad que tiene con Juan Pablo Rojas, quien eliminó a Nicolás Gavilán, invicto durante 17 capítulos de Pasapalabra.

Todo comenzó porque los seguidores del estelar acusaron al conductor de mantener un vínculo con el periodista, con quien trabajó en Pase lo que pase y en Show de Goles, lo que no estaría permitido según las bases del concurso que establecen que no participarán quienes tengan "amistad íntima" con miembros del equipo.

En conversación con LUN, Elfenbein afirmó que "no somos amigos. Me enteré que Juan Pablo iba a estar en el programa cuando lo vi en el set, como me entero de todos los participantes".

En esa línea, explicó que "la decisión del equipo fue: ¿Y eso qué? ¿Vamos a vetarlo si pasó todo el proceso de casting y está sentado ahí? ¿Por qué vamos a vetarlo? (...) No puedo vetar a un participante sólo por el hecho de conocerlo. Incluso en el Rosco partió perdiendo de inmediato, entonces no sé qué suspicacia se puede generar".

"Si digo 'a este cabro lo conozco, trabaja en el Show de goles' doy la sensación de que somos amigos, ¿entiendes? Y no lo somos. Incluso le pedí al equipo que no invite nunca a mi señora", declaró.