Julián Elfenbein recordó error en Fiebre de baile: "Podríamos habernos hecho los tontos"

Julián Elfenbein visitó este miércoles a Eduardo Fuentes y Andrea Hoffmann en el Ciudadano ADN para conversar sobre el éxito de su nuevo programa Pasapalabra y reveló detalles de cómo ha sido su retorno a Chilevisión.



"Estoy muy contento, me gusta el formato. Es un programa muy familiar. De las ofertas que tuve quería algo que mis hijos pudieran ver. Mis hijos lo vieron conmigo y me encantó que les encantara", reveló.

Previo a la preparación del programa, Elfenbein viajó a Buenos Aires para conversar con el animador de Pasapalabra en ese país, Iván de Pineda, quien le dijo "es clave la 'muela', porque aparte de animar el programa tienes que llevar las preguntas y responder exacto".



El animador de 45 años contó que quedó con problemas auditivos en una de sus orejas luego de someterse a una operación en 2004 producto de un tumor cerebral.

"Cuando me operé tuve que empezar a caminar de nuevo. Hay tres nervios que están pegados y para sacarme el tumor tuvieron que cortarme y el doctor pasó a llevar un poco el del equilibrio. Me caía, tuve que volver a caminar con kinesiólogo", confesó.











Debido a este problema, señaló que Carlos Valencia, quien le sopla en la oreja "sabe que no me puede hablar mucho porque me saca, me liquida. Todos en el equipo saben".



El exrostro de TVN calificó de injustas las críticas a Maura Rivera en su programa tras confundir a Cecilia Bolocco con Carolina Herrera. "Con lo de Maura fueron injustos porque le dieron en el diario como el 'condoro' monumental, estrepitoso. Una cosa es jugar en la tele y otra ahí en el segundo".



Además, recordó la polémica final de Fiebre de baile, donde se equivocaron de nombre a la hora de dar el ganador: "Fue un error de la notaria. Yo digo el resultado de las votaciones y el ganador Iván Cabrera y cae el papel picado, entra la familia. Una locura total y escucho en la maldita oreja: 'conchetumadre hueón te equivocaste si ganó Rodrigo (Díaz)'".



"Podríamos habernos hecho los tontos para evitar el bochorno, pero no era lo correcto. La notario entró con su certificado y dice 'hemos cometido un error de transcripción entre el software que da los sms y la tarjeta. Los porcentajes están invertidos'", detalló.



Por último, aseguró que desde Chilevisión lo venían buscando antes de que se produjera su salida de TVN, pero los proyectos no le acomodaban a diferencia de Pasapalabra.