Julián Elfenbein le explicó a sus seguidores por qué su párpado luce caído

La semana pasada se transmitió el primer capítulo de Podemos Hablar, el nuevo programa de Chilevisión que está conducido por Julián Elfenbein, que tuvo como invitados a Amaro Gómez-Pablos, Miguelo, Luis Gnecco, Javiera Acevedo y Gaby Hernández.

Muchos televidentes aprovecharon las redes sociales para felicitar a la producción del canal por llevar a tan buenos invitados, mientras que otros hicieron referencia a que el rostro del animador se veía un tanto extraño.

Días después, a través de Instagram, Julián le explicó a sus seguidores que tiene el párpado notoriamente caído debido al tumor cerebral que le sacaron hace algún tiempo. "Es sabido que hace años me sacaron un tumor cerebral. Eso hace que con el tiempo se me caiga un poco el párpado izquierdo. A veces se nota, otras no. Cuando tenga tiempo podré corregirlo en pabellón", aclaró.