Julia Fernández revela planes de matrimonio con Ignacio Lastra

Julia Fernández fue parte del panel de La Mañana de Chilevisión, donde reveló detalles del actual estado de salud de Ignacio Lastra, quien resultó con el 90% de su cuerpo quemado tras sufrir un accidente vehicular hace más de tres meses.



"Está mejorando, pero yo no sé muy bien lo que pasa. Cuando estoy con él se hace el fuerte, no se quiebra conmigo. Para mí ha sido horrible. Todavía vivimos ese proceso de recuperación", dijo la brasileña.



Además, señaló que tiene planes de contraer matrimonio junto al modelo chileno, sin embargo, aseguró que no hay nada concreto por el momento.



La exchica reality indicó que viajará a Brasil para pasar la navidad junto a sus familiares. "Año nuevo lo paso con él (Ignacio) en la clínica", agregó la modelo.



Por último, le mandó un emotivo mensaje a su pareja a través de las pantallas. "Te amo mucho, perdona las veces que no puedo ir a verte porque estoy trabajando. Eres uno de los mejores hombres que he conocido".