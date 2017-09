Julia Fernández: "Ignacio es un héroe, se sacrificó para yo saliera bien"

Luego del grave accidente vehicular que protagonizaron la noche pasada Ignacio Lastra y Julia Fernández, la brasileña contó detalles del incidente y aseguró que el modelo le salvó la vida.



"Gracias a Dios me siento bien, estoy mucho mejor que 'Nacho'. No me acuerdo cómo pasó todo, fue muy rápido. Recuerdo que estaba dando vueltas y las llamas fueron a mi rostro", detalló a Mega.cl.



Además, resaltó que el exparticipante de Doble Tentación arriesgo su vida para salvarla: "Ignacio es un héroe. Fue él que me salvó y me sacó del auto. Se sacrificó para que yo saliera bien".



Fernández resultó con una fractura de clavícula y quemaduras leves, mientras que su pareja quedó con el 80% de su cuerpo quemado y se encuentra con riesgo vital en la Clínica Indisa.



Los excompañeros de la pareja en el reality de Mega manifestaron su apoyo a Lastra e hicieron un llamado a orar por la salud del modelo.