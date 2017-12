Julia Fernández compartió preocupante mensaje en Instagram

Tras el grave accidente de tránsito que sufrió Julia Fernández junto a su pareja Ignacio Lastra, la brasileña poco a poco ha retomado su vida, participando de programas de televisión y de diversos eventos a los cuales ha sido invitada.

Pero todo hace indicar que la modelo no pasa por su mejor momento, ya que a través de "Stories" compartió un mensaje en Instagram que dejó preocupados a sus fans.

La ex chica reality manifestó que "no estoy flaca porque quiero. Ustedes ven una sonrisa todos los días pero no tienen idea lo que pasa en mi corazón y en mi cabeza. Feliz siempre me van a ver en todos los momentos, pero la verdad no. No son buenos momentos", escribió en una imagen que compartió.

Después de lo expresado, Fernández subió varias imagenes de sus entrenamientos, los cuales le han servido como terapia para pasar su mal presente.