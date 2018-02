Julia Fernández, candidata a reina de Viña: "Yo lo he pasado muy mal, la gente no tiene idea"

Paulette Ruminot, ADN.cl

Julia Fernández tiene 23 años, es candidata a la corona del Festival de Viña del Mar y conversó con ADN.cl sobre sus pasatiempos, su accidente en automóvil y su futuro.

La brasileña afirmó respecto a sus hobbies que "el deporte es una cosa súper importante en la vida de las personas, no solamente por el tema de la salud. También ayuda mucho a las personas, a los niños. Eso es lo que me gusta hacer", señaló.

Respecto al accidente automovilístico que sufrió el año pasado con su expareja, Ignacio Lastra, fue -según ella-, el peor momento de su vida, pero que siempre ha estado dispuesta a entregar alegría a pesar de que aún le afecta.

"Yo lo he pasado muy mal, la gente no tiene idea. Yo tengo una máscara y es una sonrisa, siempre recibo a la gente así. Se siente la energía", añadió Fernández.

Además, la candidata a reina está comenzando una carrera, donde Chile tiene un rol fundamental. "Es un país increíble para empezar, para aprender. Acá, al ser un país más chico, la vida social, la farándula, está más presente en tu vida. Creo que es una gran escuela lo que he pasado en este país", indicó.

Eso sí, Brasil no es una primera opción para su futuro. "Estoy muy asustada por mi país. Es muy peligroso, no me gustaría volver", confesó.