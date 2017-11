Julia Fernández arremete contra los cánones: "Estoy cansada de que la mujer tiene que ser perfecta"

Un llamativo desahogo se despachó la modelo Julia Fernández mientras sigue trabajando por la recuperación de su pareja Ignacio Lastra en la clínica Indisa.

En un extenso mensaje se refirió a cómo la sociedad juzga a las mujeres, comenzando por repasar sus imperfecciones. "No soy mala por no seguir los patrones, sólo tengo el coraje de ser quien yo quiero ser", escribió, indicando que "aprendí a amar la vida, aprendí que la madre de la ciencia es la paciencia, aprendí a tener más gratitud y el más importante humildad… pero no importa las cosas buenas que haces o las batallas que enfrentaste para llegar donde estas, si no sigues los padrones de la sociedad", escribió.

"Estoy cansada de que la mujer tiene que ser perfecta y ni se te ocurra envejecer. Aún me estoy descubriendo en este mundo que constantemente me dice que estoy muy gorda o muy flaca, que me dice que vestir y como me he de portar… a la mierda. Yo soy quien yo quiero ser y tengo los cojones para esto" agregó, reafirmando que merece respeto por su condición de mujer, independiente de cómo se vea o cómo sea.

Y finalizó con que no busca ser perfecta, entregando sus consejos para convertirse en "un buen ejemplo". "Sean quién quieren ser, sin dañar a nadie, tengan respeto por el próximo y humildad porque la vida da vueltas mis amigos. Olviden los estereotipos de perfección q la sociedad te pone y sea quién quiere ser y ame lo que tengas ganas de amar. Sea feliz con lo que te hace feliz, los que se destacan, son los que son distintos ❤️ Que viva el imperfecto".