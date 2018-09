Julia Fernandes: "Me trataron de violar cuando tenía 17"

La exchica reality, Julia Fernandes, reveló que fue víctima de acoso sexual a los 15 años cuando entró al mundo del modelaje en Brasil, su país natal.

La modelo, en conversaciones con Glamorama TV, contó que observó y vivió todo tipo de ofrecimientos, asegurando que le hicieron propuestas terribles.

"Ellos abusan del poder, tratan de conquistar a las niñas de todas las maneras posibles", relató Fernandes, agregando que "cuando tú miras la cara de la persona, sabe lo que está pasando y aun así se trata de hacer el bacán", dijo.

Sin embargo, evitó ahondar en el tema, hasta que finalmente reveló que "me trataron de violar cuando tenía 17, en Brasil, dentro del mismo ambiente", señaló la excandidata a reina de Viña del Mar.

"No pasó nada, pero muchas sí son víctimas. Gracias a Dios no me pasó, pero sí tuve que pelear ahí", relató sobre el intento de violación que sufrió.

Actualmente, la joven aseguró haber dejado atrás el trauma que esto le ocasionó y contó que ahora busca ayudar a mujeres que estén pasando por algo similar, enfatizando en que ellas no son las culpables y que no deben tener vergüenza de hablarlo.

"Niñas me escriben por Instagram, 'me violaron con tantos años, no sé qué hacer'. A cada una yo contesto 'muchas pasan por eso, busca ayuda, hay que mostrar que no estamos solas'", finalizó.