Juicio a vocalista de El Otro Yo: Una de las víctimas da terrible testimonio sobre abusos de Aldana

Durante este jueves 24 de mayo se desarrolló la segunda audiencia del juicio por abuso sexual en contra de Cristian Aldana, vocalista de la banda argentina El Otro Yo, cuyo desarrollo se basó en la estrategia de la defensa del artista, que apunta a poner en duda la salud mental de las denunciantes.



En la instancia, una de las presuntas víctimas (que permitió que su declaración fuese pública) recibió las preguntas del abogado del también guitarrista, quien en su momento consideró que "la testigo fabula. No es una calificación, es una conducta", por lo que debió intervenir el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°25 de la Ciudad de Buenos Aires para pedir que no valorara a la declarante.



La denunciante relató acerca del trato que tenía con Aldana, puesto que se conocieron cuando ella tenía 14 años (hoy 28 y él 47).



"Era mi ídolo, mi banda favorita y le dije que sí. Tomamos un café y me preguntó si era virgen, también le dije que sí, porque lo era. Me propuso ir a un lugar más tranquilo para hablar y acepté. Cuando llegamos al hotel, me frené y le dije que no, pero me besó y me pidió que me tranquilizara, que íbamos a hablar y si no estaba preparada no iba a pasar nada. Pero pasó", sostuvo.

Además, añadió que "sentía que porque éramos pareja podía cogerme cuando él quería. Una vez me agarró saliendo del baño y me violó contra la pared. Sentía mi dolor, yo gritaba, pero él me decía: 'Así lo hacen los adultos'".



Sin embargo, la mujer también comentó que cuando era más joven sufrió otro abuso sexual de parte de un familiar (un primo llamado Maximiliano), antecedente que Aldana sabía y que incluso el artista usaba al momento de intimar con ella.



"En algunas ocasiones me pidió que lo llamara como mi primo. Que le dijera 'Maxi' mientras me violaba. Decía que si lo hacía me iba a liberar, que iba a sacar esa experiencia horrible de mi vida. Pero no, todo eso se sumó a lo que venía padeciendo, convertidos en más de nueve años de terapia desde los 11 a los 20", contó.



Se espera que la audiencia continúe el martes 5 de junio, sin público ni prensa ni tampoco con la posibilidad de que Aldana pueda ver a las próximas mujeres que declararán, a raíz del tenor de las acusaciones.