Juguete de Kinder Sorpresa causó indignación por tener un mensaje alusivo al Ku Klux Klan

Kinder Sorpresa indignó a decenas de australianos por incluir un juguete que contenía un claro mensaje racista, ya que la figura de plástico sostenía tres globos con la letra K en cada uno, formando las siglas pertenecientes al Ku Klux Klan.

Varios padres y madres mostraron su molestia a través de redes sociales, asegurando que este "ha sido el mayor descuido jamás visto", donde además dudaban sobre qué es lo que apoya la compañía y si se trata o no de marketing subliminal.

Es más, otros usuarios notaron motivos políticos en el juguete, comentando que además de tener los globos con las tres "K", el huevo miniatura tiene el pelo muy similar al de Donald Trump, lo que generó aún más indignación por parte de los consumidores.

Kimberley, una madre australiana, contactó a Ferrero, la compañía a cargo de Kinder Sorpresa, quienes se disculparon por las ofensas que causó el juguete, asegurando que "inicialmente fue diseñada con un solo globo con una K".

"Sin embargo, se agregaron dos más para proporcionar una estructura más robusta, ya que la seguridad y la calidad de nuestros juguetes son de suma importancia", dijo un encargado de la empresa.

Someone complained about a "Racist KKK" toy in a kinder egg.



Just an honest mistake?



A statement from Kinder read:



"We sincerely apologise for any offence caused due to the inference of how the three Ks read together on this toy." pic.twitter.com/AIVJohd8Wq