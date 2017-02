Juez ordenó el cierre de Rojadirecta

Mala noticia para quienes seguían los encuentros de las ligas de fútbol de todo el mundo por el popular sitio con links a streamings, Rojadirecta, ya que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña comunicó la sentencia que ordena el cierre de la web en todos los dominios, además de prohibir a la empresa detrás de ella a volver a ofrecer enlaces a contenidos cuyos derechos de propiedad intelectual no posean.



De acuerdo a El País, el caso surgió tras la demanda interpuesta por DTS contra Puerto 80 Projects, que es responsable del portal y que es administrado por Igor Seoane, por violación de los derechos patrimoniales al difundir sin permiso las emisiones deportivas.



Durante la comparecencia en octubre pasado, el dueño de Rojadirecta se defendió, aseverando que los contenidos de la liga española y francesa que supuestamente infringían la ley eran en realidad “añadidos por los usuarios” y que su labor era de “intermediario”.



Sin embargo, el juez del caso respondió que el sitio era “un cooperador necesario y culpable de la vulneración de derechos de propiedad”, a raíz de la colocación de páginas que no gozan de libre acceso.



Vale decir que la sentencia no es firme y que hay espacio para un recurso de apelación, aunque todavía falta por determinar también si habrá la asignación de una indemnización.