Judith Butler llamó a la sociedad a permitir que los grupos oprimidos vivan libres y sin violencia

La filósofa norteamericana, Judith Butler, estuvo presente en el inicio del año académico de la Universidad de Chile, donde ofreció una serie de charlas sobre género y feminismo.

La pensadora destacó durante su última intervención, en el coloquio "The Value Of What We Do", que "es mandatorio que la sociedad sea capaz de entender las realidades cambiantes que existen, para generar condiciones que permitan a grupos oprimidos poder vivir de forma libre y sin violencia". Esto en relación a la represión patriarcal, presente en diversos ámbitos y dimensiones.

Butler también cuestionó el actuar de la educación superior, donde comento que "la universidad tiene que ser un lugar para el pensamiento crítico, pero también para ser transformados los unos y los otros para poder pensar en conjunto".

La filósofa presentó la importancia de estas ideas en la actualidad, como un motivo para generar el cambio en la sociedad. "En tiempos donde la nostalgia por las dictaduras, la violencia, la irracionalidad, el fascismo están ganando terreno. Existe la necesidad de que su trabajo sea más escuchado, más visto", declaró.

Cabe decir que la pensadora fue reconocida por la casa de estudios, que le entrgó la distinción Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile, de manos del rector Ennio Vivaldi.