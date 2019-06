Juanes será el encargado de abrir el show de The Rolling Stones en Miami

Los Rolling Stones anunciaron que el cantante colombiano Juanes será el encargado de abrir su show en Miami, agendado para el próximo sábado 31 de agosto.

El colombiano seguirá los pasos de artistas como Gary Clark Jr. (que los teloneará en Foxborough), Vista Kicks (Santa Clara, California), Kaleo (Pasadena y Glendale), Des Rocs (Philadelphia), Ghost Hounds (Washington D.C.), Ivan Neville y The Soul Rebels (New Orleans), Bishop Gunn (Houston) y Whiskey Myers (Chicago), entre otros.

Esta gira de concierto corresponde a la que deberían haber realizado a fines de marzo, justo cuando Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía.

En tanto, Google responde a la pregunta "¿Quién es Juanes?", explicando que "es un cantante, compositor y músico colombiano de pop latino y rock en español que fusiona diversos ritmos musicales".

We are happy to announce the special guests that will be joining us on our upcoming US & Canada shows! See you very soon 👅 https://t.co/mutB0bDbqW #stonesnofilter pic.twitter.com/EFsm6T9sFo