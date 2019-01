Juan Pedro anunció que no seguirá su carrera como 'youtuber'

Juan Pedro Verdier compartió una triste noticia a través de Instagram, la cual lo tiene muy apenado: dejará definitivamente su cuenta de YouTube tras cuatro años generando contenidos audiovisuales.

Parte del mensaje que publicó, el esposo de Karen Bejarano escribió: "Llegó el día que siempre me había temido... Me rindo, hice todo lo posible pero quizás el sueño era demasiado grande, quizás yo fui incapaz de hacerlo realidad, no sé".

"Luego de terminar algunos compromisos comerciales pendientes dejo YouTube, ya no subiré nada más. Gracias a todos los que estuvieron ahí haciendo el aguante, gracias por estos 12 años de cariño y apoyo, desde el fondo de mi corazón. Con una tristeza indescriptible me despido, gracias Futuras Leyendas de YouTube", agregó.

Recordemos que el exchico Mekano comenzó su canal en 2014 y hasta ahora tenía casi 600 mil suscriptores, quienes le enviaron sus mensajes de apoyo.