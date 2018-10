Juan Pablo Queraltó tendrá que someterse a una delicada cirugía

Juan Pablo Queraltó reveló esta semana en La Mañana de CHV, que tendrá que someterse a una operación debido a una ginecomastia que presenta en sus pechos, luego de encontrar dos tejidos adiposos de 3 cm en cada uno.

Estos deberán ser extraídos producto de las molestias que le ocasiona al periodista, quien comentó que esto "le ocurre a los niños cuando son chiquititos, a lo mejor hay muchas familias en la casa que tienen a sus hijos con ginecomastia y que quizás les da vergüenza sacarse la polera, porque se ven como pechugas".

"Hay tres tipos: el que le pasa a los niños que se acaba a los 18 años. Hay otro que es lo me ocurrió a mí, por ir al gimnasio, porque también cuando chico era más gordito y quedó este tejido mamario, tejido de grasa importante que se transformó en una pelota de 3 centímetros por lado y duele y molesta cuando uno hace ejercicio, cuando lo toca, entonces lo que me van a hacer mañana es que me van a operar de esta situación, me harán una ginecomastia en cada uno", explicó Queraltó.

El panelista también confesó que tuvo que realizarse una mamografía, "la misma que le hacen a las mujeres, es un poco incómoda", dijo, ya que tenían que descartar que fuera un tumor.

En esa línea, aprovechó el espacio para advertirle a las personas, sobre todo hombres, ya que "también pueden tener cáncer de mamas, porque también tenemos glándulas mamarias", señaló.