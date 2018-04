Juan Pablo Queraltó sorprendió en su debut como vedetto

El periodista de Chilevisión, Juan Pablo Queraltó, tuvo un impactante debut como vedetto en el local nocturno "Burbujas Club", donde terminó prácticamente desnudo.

Así lo confirmó el panelista, quien contó a La Cuarta que toda esta experiencia es parte de una nueva sección del programa "Primer Plano", llamada "Intercambio de Roles", la cual será emitida desde este viernes.

Queraltó no logró pasar desapercibido, aun cuando se presentó caracterizado como Christian Grey, el protagonista de la trilogía "50 sombras", con un antifaz que no logró ocultar en un 100% su conocida cara.

El panelista de "La Mañana de Chilevisión" salió a escena y comenzó a bailar, sorprendiendo a las mujeres presentes, quienes aseguraron al medio que "intentó ser sensual, se sacó casi toda la ropa, y lo manosearon harto".

Sin embargo, el comunicador reconoció estar aterrado y que "tenía miedo de que no les gustara y pifiaran lo que hiciera. Y era súper probable, no puedo competir con los vedettos. Yo era un stripper más modesto", contó.

Según él, en el público era de cerca de 500 mujeres que reaccionaron de manera positiva. "Me saqué la máscara y las reacciones fueron diversas. Algunas estaban con la boca abierta al ver que era yo, y otras aplaudían. Varias me tocaron el popín, piernas, pecho, brazos y una quería bajarme, pero impedí que eso ocurriera", comentó.

Además, confesó que bailar no era su único temor, sino el tener que sacarse toda la ropa. "Me subí a bailar y quedé casi como Diosito me echó al mundo. Era todo un tema sacarme la ropa, aparte había todo un juego con el bóxer y quedarse con uno más pequeño", reveló Queraltó.

Este sería el primer desafío al que los panelistas de "PP" se someterán durante esta temporada del programa.



Foto: La Cuarta Foto: La Cuarta