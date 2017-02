Juan Pablo Queraltó "saca de quicio" a su suegro cuando lo visita en el campo

La vida del campo no es lo de Juan Pablo Queraltó. Así lo afirmó Alfredo Sfeir, su suegro y excandidato presidencial, en el matinal de Canal 13, Bienvenidos.

Ahí, el papá de Francisco Sfeir se refirió a lo poco participativo que es el periodista de farándula cuando lo visita en Ninhue, región del Biobío.

“Me saca de quicio cuando me pongo a trabajar en el campo. No es capaz de tomar una pala”, dijo.

“Ahí está de pantalón perfecto, las zapatillas perfectas. Me molesta eso. No lava un caballo. Que aprenda siquiera a poner una montura”, agregó.

Queraltó, en conversación con Las Últimas Noticias, reconoció que la tierra y los animales no son lo suyo. “Yo soy una pinturita cuando voy al campo. Trato de ir con las mejores tenidas a ver a mi suegro para impresionarlo”, dijo.