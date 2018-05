Juan Cristóbal Guarello y Carne de Cañón: "Este libro es muy crítico con la izquierda"

El periodista Juan Cristóbal Guarello profundizó en su libro "Carne de Cañón", un ensayo biográfico que relata la historia del joven Aldo Marín Piñones, un joven evangélico oriundo de Vallenar, que militó en la Brigada Elmo Catalán del Partido Socialista y falleció como miembro de un grupo anarquista en Italia en 1977 por el estallido de una bomba.

En conversación con ADN Hoy, el tenor afirmó que "este libro es muy crítico con la izquierda, no es un libro complaciente, no es un libro de Derechos Humanos, no es un libro de denuncia, no tiene un tono de queja".

Guarello añadió que "la Unidad Popular ha sido escrita desde la demonización o la santificación, desde la condena total o desde el idealismo infantil. Esa bolsa de grillos merece un análisis político más delicado, riguroso y profundo".

"Los jóvenes prácticamente no están registrados en los libros de historia, ni de memoria, ni de investigación. Los Aldo Marín no existen en la historia de Chile y son miles", concluyó.