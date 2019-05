Juan Ángel Mallorca contó cómo ha cambiado su vida desde que ganó Rojo, el color del talento

Juan Ángel Mallorca ganó la primera temporada de Rojo, el color del talento en la categoría cantantes, y desde ese entonces su vida ha cambiado para siempre.

Así lo contó en una nota mostrada en el programa en la que se vio su casting donde llegó acompañado de su familia. Sobre ellos, señaló que "mis papás lo son todo para mí (…) se han sacado la mugre, han estado ahí cuando nadie creía en mí, cuando me preguntaba por qué nadie me daba una oportunidad, ya que tuve que hacer muchas cosas antes de llegar aquí, trabajé de temporero y fui hasta marino, y no me arrepiento de nada".

En la nota, agradeció una y mil veces a sus padres, sobre todo por lo que le han enseñado en estos años, haciendo referencia a "los valores que me entregaron, que más allá del premio, lo que queda es el sabor de haber tocado el cielo y esa noche que gané lo hice, y me siento muy orgulloso".

Posteriormente, en el estudio de Rojo el cantante, que ya tiene un single en su haber, se emocionó al ver todo lo que ha avanzado y lo importante que ha sido para él alcanzar sus sueños.