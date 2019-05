Joy Huerta le dio la bienvenida a Noah, su primera hija

A mediados de abril, Joy Huerta anunció a través de Instagram que se convertiría en madre junto a su esposa, sorprendiendo a sus millones de fanáticos con la buena noticia.

En ese entonces, la cantante confesó que conoció al amor de su vida hace siete años y que desde ese entonces son inseparables. Tan así, que decidieron tener a su primera hija en conjunto, quien nació esta semana.

La noticia fue compartida por la misma Joy, quien a través de Instagram le dio la bienvenida a su pequeña: "Solo paso a compartirles la mayor felicidad que hemos sentido en nuestra vida. Les presento a nuestra perfecta y hermosa nena, Noah".

Quien también se mostró muy feliz con la llegada de la bebé fue Jesse, el hermano de la mexicana, ya que no esperó mucho tiempo para presentarles a sus fans a Noah: "Muero de amor con esta porción nueva del cielo. Gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia. Ella con sus primas se van a devorar al mundo y harán de él un lugar mejor para ellas y los que las rodean. Se siguen sumando mujeres fuertes, inteligentes, hermosas y amorosas a mi vida llena de mujeres. ¡Qué bendecido y suertudo yo! When the praises go up, the blessings come down", escribió.

"Te amo, Noah. Qué locura sostener en mis brazos la bebé de mi hermanita bebé", agregó, junto a la postal en la que posa junto a su sobrina.